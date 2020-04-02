Вакцина против COVID-19: ВОЗ одобрила для испытания на животных два прототипа

Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против коронавируса COVID-19.

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Их разработали специалисты Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical. Сами испытания пройдут в Австралии, сообщило ВВС.

Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) заявила, что это будут первые комплексные доклинические испытания с моделированием на животных. Но результаты будут готовы не раньше июня.

Вакцина против COVID-19. Иллюстрация

Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и безопасны ли они для человека. Если те будут эффективными, их могут передать для клинических испытаний в другие лаборатории – для подтверждения. Минимальное время для запуска в серию – год.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 апреля коронавирус окончательно закрепился в Европе и США. Уже четыре страны обогнали Китай по количеству смертей: Италия, Испания, США и Франция. Заразилось во всем миру уже более 950 тысяч человек.

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