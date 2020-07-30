Американская вакцина от коронавируса смогла защитить обезьян от заражения: препарат готовят к тестам на людях

Однократная доза экспериментальной вакцины против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных и защитила обезьян от инфекции.

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30 июля компания начала проверять препарат на безопасность для людей, пишет Daily Mail.

Отмечается, что шесть из шести животных, которым ввели вакцину, были полностью защищены от поражения легких, а пять из шести – от инфекции.

"Это дает нам уверенность в том, что мы можем протестировать одноразовую вакцину во время этой эпидемии и узнать, оказывает ли она защитное действие на людей", – сказал доктор Пол Стоффелс, главный научный сотрудник J & J.

Ученый добавил, что испытания этого типа вакцины при других заболеваниях показали, что второй укол значительно повышал защиту, но при пандемии одноразовая вакцина имеет значительное преимущество.

Всего исследователи применили семь различных потенциальных вакцин на 32 животных и сравнили результаты с 20 контрольными животными, получавшими плацебо.

Через шесть недель все подопытные были подвержены воздействию вируса SARS-CoV-2. У всех 20 особей, получавших плацебо, в легких и мазках из носа был высокий уровень коронавируса.

Компания J & J присоединилась к гонке вакцин позже, чем другие фирмы в США, такие как Moderna или AstraZeneca. В то же время это пока что это единственная компания, тестирующая однодозовую инъекцию.

Проект J & J по вакцинации поддерживается правительством США. Сумма финансирования составила 456 млн долларов.

Третья фаза испытания вакцины от J & J планируется во второй половине сентября. По словам Стоффелса, примерно в то же время компания начнет параллельное исследование третьей фазы с тестированием вакцины, рассчитанной на две дозы.

Известно, что в вакцине J & J использует вирус простуды – аденовирус типа 26 или Ad26, – для доставки белков коронавируса в клетки организма. Это должно стимулировать организм к созданию иммунной защиты.

"Исследование показывает, что даже одна-единственная иммунизация вакциной Ad26 приводит к нейтрализации реакции антител и надежной защите обезьян от COVID-19", – сказал доктор Дэн Баруш, который руководил исследованием в сотрудничестве с J & J.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Италии начали испытания экспериментальной вакцины от COVID-19 после успешных тестов на грызунах. Предполагается, что препарат появится в продаже в 2021 году.