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11 апреля • обновлено в 23:46
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В Италии заявили о создании вакцины от коронавируса в рекордные сроки

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В Италии заявили, что вакцина от коронавируса COVID-19 может быть создана "в рекордные сроки".

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Об этом сообщил президент Итальянского общества педиатрии Альберто Виллани, выступая на пресс-конференции в Службе гражданской защиты, передает La Repubblica.

"Обычно среднее время для получения вакцины для продажи составляет 2-3 года. В этом случае, я думаю, срок будет намного короче. Конечно, это не будет обычным сроком для вакцины", – сказал Виллани.

"Мы можем быть уверены в том, что сможем получить ее необычайно быстро, и это нас очень радует. Но это также возможность подтвердить, что путь вакцинации каждого ребенка должен продолжаться, особенно в этот период", – добавил эксперт.

Отмечается, что на сегодня Европейским агентством по лекарственным средствам проводится оценка 12 экспериментальных вакцин для борьбы с COVID-19. Препарат разрабатывают и за пределами Европы. Многие ученые при этом убеждены, что сначала будет создано средство для лечения нового коронавируса, а не вакцина.

Виллани в этой связи напомнил о важности прививок против гриппа и других заболеваний.

Вакцина от COVID-19

Вакцина от COVID-19

Коллаж

Эксперт добавил, что наименьшее количество случаев коронавируса в Италии было подтверждено среди детей.

"Что касается педиатрической ситуации, было более 2000 диагнозов, равномерно распределенных, примерно по 400 случаев, по возрастным группам (до 1 года, 2–6 лет, 7–11 лет), за исключением 12–18 лет, где было 900 инфицированных", – сказал врач. Только около 7% инфицированных детей были вынуждены лечиться в стационаре.

Добавим: на 11 апреля в мире подтверждено более 1 млн 760 тысяч случаев заражения COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса может представлять угрозу для группы риска заражения – людей пожилого возраста, считает кандидат биологических наук Надежда Жолобак.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Вакцинация Коронавирус
Место
Италия
Теги
лекарства прививка вирус болезнь инфекция
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