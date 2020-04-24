Вакцина от коронавируса появится в ближайшее время: футуролог назвал страну

В ближайшее время Китай станет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский футуролог Андрей Длигач. По его словам, если анализировать в общем, то та страна, которая получит ее первой, будет иметь ментальное преимущество в войне и с вирусом, и за мировые рынки.

"Я уверен, что в ближайшее время Китай будет первой страной, которая получит вакцину. Та страна, которая вообще станет первой, будет иметь ментальное, политическое и экономическое преимущество в войнах с вирусом, и за рынки. Я также уверен, что люди справятся с ним, потому что он показывает не такую уж и высокую смертность. В мире гораздо больше зараженных, чем показывает официальная статистика, следовательно коэффициент смертности является намного меньше", – отметил футуролог.

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По его словам, нынешний летальный исход от вируса – это его ускорение за счет будущих периодов.

"Думаю, в следующем году смертность будет меньшей, потому что в этом году к сожалению, умрут те, кто статистически мог умереть в следующие несколько лет. Люди справятся с коронавирусом, мы будем жить с ним долго – как живем в мире с гриппом. Большая проблема человечества состоит в изменениях потребительских ценностей и экологии. Через 5-10 лет будем жить в принципиально другой реальности", – подытожил Длигач.

Полную версию интервью с Андреем Длигачем читайте на OBOZREVATEL на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского ученого-биохимика Сергея Комиссаренко, эпидемия коронавируса после пика на Западе начнет распространяться в Индии, странах Африки, затронет Индонезию и Нигерию.