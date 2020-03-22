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22 марта • обновлено в 16:10
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Вакцина от коронавируса появится нескоро: в ВОЗ назвали сроки

7.9т
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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через год.

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Об этом в эфире воскресной программы BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса

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Он уточнил, что США испытывают одну вакцину. Еще несколько вакцин в мире начнут испытывать на следующей неделе.

Райан также добавил, что миру необходимо сосредоточится на мерах в сфере общественного здоровья во избежание повторного распространения коронавируса в будущем, пишет Reuters.

"На самом деле нам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти инфицированных и изолировать их, а также найти все их контакты для того, чтобы также изолировать", – отметил Райан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире с беспрецедентной скоростью ведутся разработки около 20 вакцин от нового коронавируса COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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