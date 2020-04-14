Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ

Юрий Сергиенко Мир 23:59, 14.04.2020 Обновлено: 00:09, 15.04.2020

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса COVID-19 не ранее, чем через год.

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Об этом на брифинге 14 апреля заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Independent.

"Не стоить ожидать, что вакцина появится в течение 12 месяцев", – отметила она.

Харрис подчеркнула, что для разработки и успешного распространения миру может потребоваться до 18 месяцев.

Она также напомнила, что сейчас проводятся клинические испытания около 20 вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле высказали предположение, что через 90 дней можно будет наладить выпуск полноценной вакцины от коронавируса COVID-19.

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