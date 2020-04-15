Ой, что натворил мой пост про коронавирус.

Количество "консерв", хейтеров и людей без критического мышления оказалось выше моих ожиданий.

В частности, несколько ссылок на заявления и действия Билла Гейтса, где было каждому сделать выводы самому, сформировало армию хейтеров, представленных, преимущественно, грантоедскими активистами.

По ним будет отдельный пост. а пока несколько фактов про Билла Гейтса и его деятельность в области вакцинации от Роберта Фрэнсиса Кеннеди мл.

https://cutt.ly/6t0B5zy

9 апреля 2020 года на сайте своего фонда, посвященного защите здоровья детей он опубликовал материаллы про последствия экспериментов Гейтса:

https://cutt.ly/lt0NqmB

Если кратко:

1. Индийские врачи обвиняют кампанию Гейтса в разрушительной эпидемии острого вялого паралича (NPAFP), которая парализовала 490 000 детей в период между 2000 и 2017 годами.

- В 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации и попросило проект Гейтса покинуть Индию. Показатели NPAFP резко упали.

https://cutt.ly/st0NwPZ

2. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что глобальный взрыв полиомиелита является преимущественно вакцинным штаммом .

Самые страшные эпидемии в Конго, Афганистане и на Филиппинах связаны с вакцинами.

Фактически, к 2018 году 70% глобальных случаев полиомиелита были вакцинными штаммами.

3. Почему так происходит?

Пероральная вакцина против полиомиелита, используемая в большинстве развивающихся стран, содержит вирус, который был ослаблен в лаборатории. Но это все еще живой вирус. (Это вакцина, отличная от инъекционной, используемой в США и большинстве развитых стран. Инъекционная вакцина намного дороже и не содержит живых форм вируса.)

https://cutt.ly/wt0NeEA

4. В 2014 году Фонд Гейтса финансировал испытания экспериментальных вакцин против ВПЧ, разработанных Glaxo Smith Kline (GSK) и Merck, для 23 000 молодых девушек в отдаленных провинциях Индии. - Приблизительно 1200 человек страдали тяжелыми побочными эффектами, включая аутоиммунные и бесплодие. Семеро умерли .

Расследования, проведенные правительством Индии, показали, что финансируемые Гейтсом исследователи совершали повсеместные этические нарушения

5. В 2010 году Фонд Гейтса профинансировал 3-ю фазу испытания экспериментальной противомалярийной вакцины GSK, в результате которого погибло 151 африканское младенец и возникли серьезные неблагоприятные последствия, включая паралич, судороги и фебрильные судороги, у 1048 из 5 949 детей

6. Во время кампании Гейтса 2002 года "MenAfriVac" в странах Африки к югу от Сахары сотрудники Гейтса принудительно привили тысячи африканских детей против менингита. Приблизительно у 50 из 500 вакцинированных детей развился паралич

7. В 2010 году, когда Гейтс выделил ВОЗ 10 миллиардов долларов , он сказал: "Мы должны сделать это десятилетием вакцин".

- Месяц спустя Гейтс заявил в TED Talk, что новые вакцины "могут сократить население". А четыре года спустя, в 2014 году, Ассоциация врачей-католиков Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации миллионов не желающих кенийских женщин с помощью кампании вакцинации против столбняка

https://cutt.ly/ut0Nrmp

8. В дополнение к использованию своей благотворительности для контроля над ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ и PATH, Гейтс финансирует частную фармацевтическую компанию, которая производит вакцины и жертвует 50 миллионов долларов США 12 фармацевтическим компаниям для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

В своих недавних выступлениях в СМИ Гейтс, похоже, уверен, что кризис Covid-19 теперь даст ему возможность навязать свои диктаторские программы вакцинации всем американским детям - и взрослым.

https://cutt.ly/st0NtDU

Это, как и раньше - цитаты. Выводы пусть каждый сделает сам.

Что интересно.

Трамп обвинил ВОЗ, где одним из доноров есть упомянутый Билл Гейтс в невыполнении своих функций в противодействии пандемии коронавируса.

Так же Трамп инициировал прекращение финансирования этой организации.

https://cutt.ly/9t0Ny2i

Так что, как и раньше скажу, читайте, делайте выводы, делитесь ими с друзьями.

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