Вакцина от кори и краснухи может помочь в борьбе с COVID-19

Вакцина от кори может защитить от COVID-19

Вакцина MMR, применяемая против кори, паротита и краснухи, помогает организму справиться с COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, это выяснили ученые из Университета штата Луизиана. По словам автора исследования Пола Фиделя, вакцина MMR останавливает тяжелое воспаление и сепсис, причем, без побочных эффектов.

"Вакцинация MMR может быть особенно полезна для работников здравоохранения, которые могут легко подвергнуться воздействию COVID-19", – заявил Пол Фидель.

По словам ученого, американцы уже имели возможность наблюдать действие вакцины на практике, когда COVID-19 обнаружили у экипажа авианосца USS Roosevelt. Дело в том, что всем новобранцам ВМС США делают укол MMR. И как итог, на борту судна только один человек нуждался в госпитализации, тогда как 955 перенесли болезнь без осложнений.

"Сейчас мы проводим клинические испытания, но я не думаю, что для кого-то было бы проблемой снова получить вакцину MMR, которая дала бы не только защиту от кори, паротита и краснухи, но и потенциально от COVID-19", – поделился ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания из Южной Дакоты, США, в июле начнет испытывать на людях лекарство от COVID-19, основанное на коровьих антителах.