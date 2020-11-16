Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вакцина от коронавируса не остановит мировую пандемию, а только сможет взять ее под контроль.

С таким заявлением выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в Twitter. По его словам, вакцина от COVID-19 будет действенной только в сочетании с мерами безопасности, которые сейчас введены во всем мире.

Гебрейесус подчеркнул: в дальнейшем людям все еще придется соблюдать противоэпидемические меры, будут продолжаться тестирования, лечения, изоляция, выявление контактов и карантин.

"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", – написал представитель ВОЗ.

Он также отметил, что в первое время поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям, а также категориям населения из группы риска.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", – предостерег Гебрейесус.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", – пояснил он.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, а более 1,32 млн человек умерли.

Отметим, в мире существует около 150 потенциальных вакцин от COVID-19, но ни одна из них официально не зарегистрирована. Однако, около десяти дошли до третьей стадии испытания. Так, вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ую эффективность. Сейчас препарат проходит финальный этап клинических испытаний. Кроме того, в Мельбурне (Австралия) заявили, что также готовятся к производству миллионов флаконов одной из наиболее перспективных вакцин. Этим процессом занимается глобальная биотехнологическая компания CSL.

Также в Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 Brilife на людях. Она может быть доступной не менее, чем через год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.