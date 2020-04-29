Массовое производство вакцины от COVID-19 может быть налажено только к концу 2021 года.

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Об этом заявил глава крупнейшего в мире производителя вакцин GlaxoSmithKline (GSK) Эмма Уолмсли, передает DailyMail. А компания Pfizer и ученые из Оксфордского университета обещают наладить выпуск уже осенью текущего года.

Как отмечает исполнительный директор GSK, если все будет идти по плану, то масштабный выпуск вакцины от коронавируса будет готов только во второй половине 2021 года.

При этом крупный фармацевтический гигант Pfizer объявил, что к осени может быть готова вакцина против коронавируса. Американская компания уже начала массовое производство доз и намерена подготовить "сотни миллионов доз вакцины" к концу года.

Вакцина от коронавируса может быть готова осенью pixabay

Разработка вакцинации обычно занимает много месяцев или лет, но исследователи стремятся к испытаниям на людях. Они говорят, что процесс стал проще, потому что вирус, известный в науке как SARS-CoV-2, не мутирует и похож на другие вирусы, замеченные в прошлом.

Ученые из Оксфордского университета также уверены, что к осени смогут вывести из строя неизлечимый вирус, который смогут использовать миллионы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не раньше, чем через год.