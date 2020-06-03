Вакцина от COVID-19 дала побочные эффекты: испытуемый рассказал о проблемах

Журналист издания The Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о побочных эффектах.

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После безболезненной инъекции у него несколько раз поднималась температура, также он стал иногда чихать. Хотя, по его словам, он мог это сам себе придумать, пишет The Independent.

"Худшим побочным эффектом, похоже, была паранойя", – признался британец.

Джек Соммерс independent.co.uk

Журналист отметил, что ему очень помогло осознание важности испытания. Он рассказал, что услышал много добрых пожеланий в связи с участием в вакцинации.

"Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Но это не так", – рассказал Соммерс.

Перед введением вакцины Соммерс сдал анализы, заполнил документы и посмотрел обучающее видео. За участие в эксперименте ему перечислили 235 фунтов (около 8 тысяч гривен).

"Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что не пожалеет об участии в испытании, даже если данная вакцина не будет "работать".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Китае первая вакцина от коронавируса прошла успешное испытание на людях.

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