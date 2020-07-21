Вакцина от COVID-19 дала многообещающий результат: препарат вызвал оба типа иммунного ответа

Вакцина против нового типа коронавируса, разработанная при сотрудничестве американской и германской компаний Pfizer и BioNTech, показала многообещающий результат, вызвав оба типа иммунного ответа.

Это выяснилось в ходе очередной фазы исследования, проведенной в Германии на 60 здоровых добровольцах от 18 до 55 лет. Как говорится в отчете исследователей на medRxiv, полученные данные подтверждают результаты ранних тестов в США.

Отмечается, что вакцина BNT162b1 вызывает гуморальный (антитела) и клеточный иммунный ответы, а также хорошо переносится. По словам специалистов, введение одобренных доз не вызывало у добровольцев серьезных побочных эффектов, хотя единицы сообщали о гриппозных симптомах и реакциях в месте укола.

Препарат применяли по схеме двукратной прививки – "первичная + закрепляющая". Он вызвал выработку в организме нейтрализующих антител к COVID-19, в том числе к новому штамму-вариации D614G (гуморальный ответ).

Введение одобренных доз BNT162b1 не вызывало у добровольцев серьезных побочных эффектов, уверяют ученые

Также специалисты подчеркнули повышение Т-клеточного иммунного ответа у добровольцев. Этот тип белых кровяных телец (CD4+ and CD8), поясняют они, является важнейшим компонентом иммунитета против патогенов, который зачастую обеспечивает долгосрочную и устойчивую защиту от инфекции.

Разработчики заявили, что со дня на день планируют начать следующую фазу испытаний препарата, к которой планируют привлечь до 30 000 добровольцев, чтобы доказать эффективность вакцины.

В компаниях также надеются на оценку регуляторами их препарата уже в октябре, а к концу года хотят произвести до 100 млн доз и более 1,3 млрд доз в 2021-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны России заявили о якобы готовности первой российской вакцины от COVID-19, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.