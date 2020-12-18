COVAX заявил о готовности к поставкам почти 2 млрд доз вакцин от коронавируса: названы сроки

Международный фонд COVAX планирует начать глобальную программу по поставке вакцин против COVID-19 в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения на официальном сайте. Указывается, что COVAX заключил новые соглашения с компаниями AstraZeneca (170 млн доз) и Johnson & Johnson (500 млн доз препарата).

В целом контракты COVAX дают доступ почти к 2 миллиардам доз "нескольких многообещающих вакцин-кандидатов". Так, ранее фонд заключил соглашения с Индийским институтом сыворотки, компанией Sanofi и другими производителями.

"Эти соглашения означают, что все 190 стран-участниц COVAX, соответствующие экономическим критериям, смогут получить доступ к дозам [вакцины] для защиты уязвимых групп в первой половине 2021 года", – сказано в сообщении.

В ВОЗ добавили, что первые поставки должны начаться уже в первом квартале года при условии разрешений регулирующих органов и готовности стран.

Отмечается, что этих вакцин хватит для 20% населения стран-участниц программы. Вакцинировать должны наиболее уязвимые группы, чтобы снизить риски пандемии.

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