COVAX заявил о готовности к поставкам почти 2 млрд доз вакцин от коронавируса: названы сроки
Международный фонд COVAX планирует начать глобальную программу по поставке вакцин против COVID-19 в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения на официальном сайте. Указывается, что COVAX заключил новые соглашения с компаниями AstraZeneca (170 млн доз) и Johnson & Johnson (500 млн доз препарата).
В целом контракты COVAX дают доступ почти к 2 миллиардам доз "нескольких многообещающих вакцин-кандидатов". Так, ранее фонд с заключил соглашения с Индийским институтом сыворотки, компанией Sanofi и другими производителями.
"Эти соглашения означают, что все 190 стран-участниц COVAX, соответствующие экономическим критериям, смогут получить доступ к дозам [вакцины] для защиты уязвимых групп в первой половине 2021 года", – сказано в сообщении.
В ВОЗ добавили, что первые поставки должны начаться уже в первом квартале года при условии разрешений регулирующих органов и готовности стран.
Отмечается, что этих вакцин хватит для 20% населения стран-участниц программы. Вакцинировать должны наиболее уязвимые группы, чтобы снизить риски пандемии.
Карта распространения коронавируса в мире:
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