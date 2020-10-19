Вакцина не остановит коронавирус: в британском правительстве сделали пессимистическое заявление

Вакцина от COVID-19 не сможет полностью остановить вирус. Она только снизит темпы распространения.

Такое мнение высказал научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлленс на встрече комитета по стратегии нацбезопасности палаты лордов, пишет Daily Mail. Он также убежден, что болезнь продолжит носить эпидемический характер.

"Я думаю, вряд ли мы в итоге получим действительно стерилизующую вакцину, то есть нечто, что полностью остановит инфекцию, и, вероятно, болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер", – сказал Вэллэнс.

По его мнению, вакцина вообще вряд ли появится в 2020 году.

"Если вы посмотрите на историю разработки вакцин, в среднем на создание вакцины с нуля требуется около 10 лет, и никогда этот процесс не занимал менее пяти лет", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании зафиксировали рекордные показатели смертности среди инфицированных COVID-19. В стране 12 октября скончались 143 человека, что является самым высоким показателем с начала июня.