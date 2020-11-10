Pfizer и BioNTech рассказали о цене потенциальной вакцины от коронавируса

Цена вакцины против COVID-19 от компаний BioNTech и Pfizer будет "ниже типичных рыночных ставок" и дифференцироваться в зависимости от страны и региона.

Об этом передает The Guardian. Указывается, что препарат планируют применять двумя инъекциями. Всех разрешений регулирующих органов компании-разработчики пока не получили.

Как сообщили в Pfizer и BioNTech, стоимость вакцины будет отражать финансовые риски, которые несут ее инвесторы из частного сектора.

"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок в связи с ситуацией, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ в мире", – сказал глава стратегического отдела немецкой компании BioNTech Райан Ричардсон.

"Я ожидаю, что в некоторых регионах мира будет дифференцированное ценообразование", – добавил он, отказав вдаваться в подробности о разной стоимости.

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