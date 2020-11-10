Pfizer и BioNTech рассказали о цене потенциальной вакцины от коронавируса
Цена вакцины против COVID-19 от компаний BioNTech и Pfizer будет "ниже типичных рыночных ставок" и дифференцироваться в зависимости от страны и региона.
Об этом передает The Guardian. Указывается, что препарат планируют применять двумя инъекциями. Всех разрешений регулирующих органов компании-разработчики пока не получили.
Как сообщили в Pfizer и BioNTech, стоимость вакцины будет отражать финансовые риски, которые несут ее инвесторы из частного сектора.
"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок в связи с ситуацией, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ в мире", – сказал глава стратегического отдела немецкой компании BioNTech Райан Ричардсон.
"Я ожидаю, что в некоторых регионах мира будет дифференцированное ценообразование", – добавил он, отказав вдаваться в подробности о разной стоимости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.
Ранее в Pfizer предупреждали, что не успеют подать заявку на разрешение использования своей экспериментальной вакцины до выборов в США, как пообещал президент Дональд Трамп.
Однако Трамп заявил, что о прорыве в Pfizer якобы умышленно заявили после выборов, чтобы не дать ему победить.
Вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer, может стать бесплатной для всех жителей США.
Президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель посодействовать в получении Украиной этой вакцины.