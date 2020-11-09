Вакцина-кандидат от COVID-19 показала более чем 90% эффективности – Pfizer

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.

Предполагается, что после получения разрешения от регуляторов препарат поступит в ограниченном количестве (до 50 млн доз) для вакцинирования людей из групп риска. Как сообщает The Gardian, соответствующие результаты все же являются только предварительными.

При этом специалисты говорят, что их анализ показывает гораздо лучшую производительность вакцины, чем ожидало большинство экспертов (60-70, а не 90%). Также они напомнили: регулирующие органы ранее заявили, что одобрят вакцину, эффективность которой составляет всего 50%, что позволит защитить половину тех, кто ее получит.

В Pfizer утверждают, что серьезных побочных эффектов при применении препарата не было.

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов нашего испытания вакцины против COVID-19 на третьей фазе предоставляет первоначальные доказательства ее способности предотвращать вирус", – сказал председатель и исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Отмечается, что компании продолжат испытания, а это означает, что существует вероятность изменения уровня эффективности вакцины. Там добавили, что сбор необходимых данных по безопасности вакцины займет время до третьей недели ноября, после чего эксперты направят досье на утверждение регулирующим органам. Скорейшее лицензирование, как предполагается, может означать, что первые дозы будут получены медицинским работникам к концу года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Pfizer говорили, что не успеют подать заявку на разрешение использования своей экспериментальной вакцины против коронавируса до выборов в США, как пообещал президент Дональд Трамп.