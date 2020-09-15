ВОЗ похвалила ученых за паузу в испытаниях вакцины против коронавируса

ВОЗ похвалила решение англо-шведской компании AstraZeneca приостановить клинические испытания вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.

"Это то, что мы хотим видеть в испытаниях, это хорошо организованное испытание", – сказала журналистам в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает "Интерфакс".

Она отметила, что безопасность важна всегда и имеет ключевое значение, на что и обратила должное внимание фармацевтическая компания.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил: несмотря на вынужденную паузу в испытаниях вакцины, ее можно будет получить до конца 2020 года.

Известно, что препарат разрабатывается совместно с университетом Оксфорда. Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон заключил контракт с AstraZeneca на производство 30 млн доз вакцины от коронавируса.

Комментируя использование вакцин против COVID-19 в Китае и России, Харрис заявила, что в ВОЗ хотели бы иметь четкую информацию по поводу этих препаратов, чтобы сравнить результаты их использования.

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