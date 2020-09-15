ВОЗ похвалила ученых за паузу в испытаниях вакцины против коронавируса
ВОЗ похвалила решение англо-шведской компании AstraZeneca приостановить клинические испытания вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.
"Это то, что мы хотим видеть в испытаниях, это хорошо организованное испытание", – сказала журналистам в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает "Интерфакс".
Она отметила, что безопасность важна всегда и имеет ключевое значение, на что и обратила должное внимание фармацевтическая компания.
Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил: несмотря на вынужденную паузу в испытаниях вакцины, ее можно будет получить до конца 2020 года.
Известно, что препарат разрабатывается совместно с университетом Оксфорда. Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон заключил контракт с AstraZeneca на производство 30 млн доз вакцины от коронавируса.
Комментируя использование вакцин против COVID-19 в Китае и России, Харрис заявила, что в ВОЗ хотели бы иметь четкую информацию по поводу этих препаратов, чтобы сравнить результаты их использования.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca 9 сентября приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса. Причиной стало заболевание у волонтера.
Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев.
Уже 13 сентября Оксфордский университет и AstraZeneca восстановили клинические испытания.
Вскоре их снова остановили – по крайней мере до 17 сентября.