ЕС заключил сделку на более 400 млн доз вакцины против коронавируса

Европейская комиссия от имени всех стан-членов ЕС во вторник, 17 ноября, подписала пятый контракт по закупке вакцины против COVID-19 на 225 миллионов доз.

Новое соглашение было достигнуто с германской фармацевтической компанией CureVac, сказано на сайте Еврокомиссии.

Также документ предусматривает возможность получить еще 180 миллионов доз препарата после того, как он докажет свою безопасность и эффективность против коронавируса.

Государства-члены Европейского союза при этом смогут перенаправить вакцину другим странам, в том числе с низким и средним уровнем дохода.

Подобные контракты подписаны с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer, также ведутся успешные переговоры с Moderna, сообщила пресс-служба.

В ЕК отметили, что CureVac является пионером в разработке совершенно нового класса вакцин на основе матричной РНК (мРНК), переносимой в клетки липидными наночастицами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация обеспечила в целом не менее 1,2 миллиарда доз вакцин против коронавируса и "выполняет свое обязательство по обеспечению равного доступа к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для самых бедных и уязвимых слоев населения мира".

Она добавила, что большинство этих вакцин-кандидатов находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

О сделке Евросоюза с компаниями Pfizer и BioNTech читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных отличиях вакцин от компании Moderna (предполагаемая эффективность 95%) и от Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценили в 90%).