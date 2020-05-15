"Вакцина будет готова к концу года": Трамп намерен мобилизовать армию из-за COVID-19

Антон Малиновский Мир 20:49, 15.05.2020 Обновлено: 21:19, 15.05.2020

Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать вооруженные силы страны для доставки вакцины от COVID-19 после того, как она будет готова.

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Как сообщает Reuters, в своем интервью Трамп заявил, что верит в изобретение вакцины до конца года и в первую очередь лекарство будут доставлять пожилым американцам. Для этого будут использовать военнослужащих.

"Наши военные сейчас мобилизованы, так что в конце года мы сможем очень быстро доставить вакцину людям", – сказал президент США.

Трамп намерен мобилизовать армию для доставки вакцины от COVID-19
Reuters

Сейчас у Белого дома есть цель – обеспечить 300 миллионов доз вакцины к концу 2020 года. Тем не менее, пока нет никаких подтверждений, что к этому времени лекарство будет готово.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах.

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