Главная Новости
16 мая • обновлено в 02:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Вакцина будет готова к концу года": Трамп намерен мобилизовать армию из-за COVID-19

9.7т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать вооруженные силы страны для доставки вакцины от COVID-19 после того, как она будет готова.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Reuters, в своем интервью Трамп заявил, что верит в изобретение вакцины до конца года и в первую очередь лекарство будут доставлять пожилым американцам. Для этого будут использовать военнослужащих.

"Наши военные сейчас мобилизованы, так что в конце года мы сможем очень быстро доставить вакцину людям", – сказал президент США.

Трамп намерен мобилизовать армию для доставки вакцины от COVID-19

Трамп намерен мобилизовать армию для доставки вакцины от COVID-19

Reuters

Сейчас у Белого дома есть цель – обеспечить 300 миллионов доз вакцины к концу 2020 года. Тем не менее, пока нет никаких подтверждений, что к этому времени лекарство будет готово.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
лекарства вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги