“Вагнеровцы” в Минске: посол РФ объяснил, как россияне оказались в Беларуси
Задержанные российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси, поскольку просто опоздали на рейс в третью страну.
Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на слова посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Задержанные россияне прибыли в санаторий под Минском из-за опоздания на авиарейс.
"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", – сказал посол.
По его словам, они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а позднее собирались вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.
"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", – сообщил Мезенцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство.
При этом администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси.