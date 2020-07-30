“Вагнеровцы” в Минске: посол РФ объяснил, как россияне оказались в Беларуси

Задержанные российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси, поскольку просто опоздали на рейс в третью страну.

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на слова посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Задержанные россияне прибыли в санаторий под Минском из-за опоздания на авиарейс.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", – сказал посол.

По его словам, они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а позднее собирались вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", – сообщил Мезенцев.

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