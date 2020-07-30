Задержание в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнера, прибывших в страну то ли с целью поучаствовать в дестабилизации ситуации, то ли транзитом для дестабилизации ситуации где-нибудь еще, показало, как далеко зашла ситуация в адской игре, которую ведут между собой Александр Лукашенко и Владимир Путин. И ставка в этой "белорусской рулетке" даже не власть. Ставка в этой рулетке - сама Беларусь.

Лукашенко хочется быть в сильной позиции и не иметь никаких проблем с продлением собственных полномочий - только это позволит ему продолжать лавировать между Россией и Западом и не соглашаться с поглощением Беларуси. Именно поэтому он вытеснил из внутриполитической жизни всех, кто еще воспринимал Беларусь как самодостаточное государство, как страну под бело-красно-белым стягом, а не под той пародией на советский флаг, которую Лукашенко стал использовать после победы на выборах президента в 1994 году.

Его главная соперница - супруга отправленного в тюрьму оппозиционного блогера, которой помогают штабы отправленного туда же бывшего руководителя газпромовского банка и бывшего дипломата, вообще уехавшего в Москву и рассказывающего оттуда о честных российских выборах в прозрачных урнах и нечестных белорусских в непрозрачных. Почему Лукашенко нужны именно такие соперники? А потому что он уверен - даже если они победят на выборах, никто не выйдет защищать их победу. Ведь раньше выходили - за Беларусь. А теперь за что - за Тихановскую? За Бабарико? Смешно даже.

Что люди могут выйти просто против него, Лукашенко до последнего времени даже и в голову не приходило - чего удивляться, диктаторы живут в своем собственном мире. Зато это явно приходило в голову Путину - вот зачем вагнеровцы в Минске.

Путин хочет повязать Лукашенко кровью - как хотел в 2014 году повязать кровью Януковича, ведь Киев тогда тоже кишмя кишел российскими агентами и советчиками. И вовсе не для того, чтобы свергнуть белорусского диктатора, нет. А чтобы Лукашенко в буквальном смысле слова некуда было больше бежать, кроме как в Ростов. Чтобы прекратились любые его контакты с Западом и любые устремления по сохранению белорусской государственности. Чтобы Лукашенко понимал: теперь только Россия сможет сохранить ему власть и жизнь. Запад его не защитит, белорусы - если что, посадят. А Владимир Владимирович обеспечит почетную пенсию.

Повязав кровью Януковича, Путин получил Крым и кусок Донбасса - хотя, конечно, рассчитывал на большее. От Лукашенко Путину нужна вся Беларусь. И диктатор должен оказаться в безвыходной ситуации, должен сам понять, что без капитуляции на российских условиях ему некуда. Зато сама капитуляция - это спокойная старость на Рублевке и приглашения на приемы на День России. А можно даже и пожизненными сенатором стать - теперь есть и такая опция.

Нужно только присоединиться к России областями. Ну или в нужный момент отдать власть тому, кто будет готов к аншлюсу. Вот, собственно, и весь смысл путинской игры. И вот почему Лукашенко приходится раз за разом переходить "красные линии" в отношениях с главным союзником и спонсором.

Он очень не хочет повторить судьбу Януковича.