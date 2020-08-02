Вагнеровцы могли готовить оккупацию Беларуси, – генерал Ягун

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера могли готовить переворот в случае проигрыша Александра Лукашенко на выборах президента страны.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, они сидели в санатории и ждали оглашения результатов выборов.

"Допустим, Лукашенко проигрывает на выборах президента Беларуси. А потом что? Потом начинаются взрывы. Потом, как в нашем Славянске в 2014 году, – захватывается райотдел милиции, поднимается флаг Росии и "Путин, введи войска", – считает он.

По словам Ягуна, тогда новый президент Беларуси решал бы проблему не как объединить страну после Лукашенко, а как бороться с российской гибридной оккупацией.

"России нужны были силовые ячейки на территории Беларуси. Если по аналогии с Украиной, такие силовые ячейки были задействованы у нас уже после Майдана. А в Беларуси их бы задействовали после выборов", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что в случае, если бы Лукашенко, которого Россия еще более-менее может контролировать, отошел в сторону, то появилась бы новая сила, которую РФ контролировать не может.

"Именно поэтому они задействовали такой силовой механизм дестабилизации", – заключил Ягун.

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