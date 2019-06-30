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Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
Независимый авиационный эксперт (РФ) Все статьи автора

Главная интрига в деле МН17: мы себя загнали в тупик

7.7т

Я думаю, что сейчас главная интрига в деле МН17 уже не в фио конкретных обвиняемых (названных 19 июня или будущих), не в дилемме "верю/не верю следствию" (интересная дискуссия у меня на эту тему состоялась вчера вечером), а в другом. Мы - Россия - в своей упертости опровержения всего и вся уже проскочили точку, до которой все это (кто, как, в какой мере, почему, когда и т.п.) имело смысл обсуждать. Обвинения первым фигурантам предъявлены, дата начала суда (09.03.2020) назначена.

Главная интрига теперь в том, будет ли Россия (и если будет, то как) участвовать в работе суда. Вариантов несколько, но все херовые как на подбор.

Новости
Путин не отбрасывает тени

1. Если не участвовать вообще, то это будет прямым нарушением резолюции 2166 Совбеза ООН, принятой единогласно, и укрывательством международных преступников. Кроме того, неучастие означает отсутствие защиты и возможности предъявления контраргументов (доказательств невиновности обвиняемых, которых у нас типа немеренно), и потеря нашего нынешнего аргумента "нас не слушают, нас игнорируют". Какого ... тебя слушать, если ты молчишь и тебя вообще нет?

Ну и будет четко работать правило, сформулированное еще Публием Сиром в I веке до н.э.: "Тот, кто избегает суда, сознается в своей вине". Суд примет решение в наше отсутствие, и международного сообщество отреагирует сообразно этому решению под истеричные вопли Марии Захаровой.

Новости
Жив ли на самом деле Путин?

2. Если участвовать хотя бы на уровне купленной защиты (без предъявления обвиняемых), то защите нужно как-то защищать, для чего нужна документальная фактура. А где ее взять? Реально-то, кроме понтов "Алмаз-Антея", ее нет. По идее, ее нужно фабриковать уже сейчас (фотографии Игоря Гиркина на Северном полюсе в июне-июле 2014 года, видео с Сергеем Дубининым на борту МКС с весны по осень того же года, ну и т.д.), с бумагами, приказами, авиабилетами на Сейшелы на все лето, показаниями друзей, сослуживцев, очевидцев и т.д. и т.п. Насколько это сработает на суде? Вряд ли это изменит глобальный результат, но процесс затянет различными экспертизами, очными ставками и проч. На этом пути возможны тактические выигрыши, но итог суда все равно не изменится, т.е. стратегически все равно это проигрыш, причем с дополнительными репутационными потерями.

Новости
Вы знаете, почему Россия безнадежна?

3. Можно все-таки пойти на участие обвиняемых в процессе в режиме телеконференции, в котором они будут тупо гнуть "несознанку" на весь мир, а российская пропаганда демонстрировать всему миру "несправедливость предвзятого судилища". На этой арбузной корке можно будет покататься пару лет, но все равно итог будет как в п.2 с последствиями для России за укрывательство уже осужденных международных преступников. Ну и все многолетнее вранье нам конечно же вспомнят в ходе процесса и после.

4. Есть и еще один, наименее болезненный для нас вариант. Фигуранты дела, по мере предъявления им обвинений, исчезают. Вообще. Кто как. Я имею в виду, например, что-то вроде своеобразной программы "защиты свидетелей" (я не настолько кровожаден, как вы подумали). Но миру мы объявляем, что у одного инфаркт, другой водкой поперхнулся, третий на рыбалке утонул, и т.д. В конце-концов, они воевали в Донбассе, а тем счет погибших идет на тысячи, всяко бывает... Некоторых можно объявить в международный розыск - помогите найти, гадов... И мы громко ужасаемся, какие же это, оказывается, были сволочи и подонки, после выхода на пенсию вместо выращивания клубники на даче уехавшие (страшно подумать!) воевать в соседнюю страну. И спасибо следствию, что оно открыло нам глаза! И мы конечно их осуждаем, и это больше не повторится. И они бы сказали нам, где раздобыли "Бук", если бы были живы. Мы даже заплатим компенсацию родственникам жертв, так мы возмущены вместе с вами этим преступлением. А кто старое помянет... не судите строго, мы были искренни в своих заблуждениях, но сейчас, слава Богу, прозрели. Ну и т.д., я даже готов написать методичку для "ольгинских троллей" для развития этого варианта.

Этот вариант наиболее оптимален, но мы вряд ли будем его использовать - мы (Кремль и Администрация Президента) слишком тупы для этого. Мы не умеем жертвовать пешками ради улучшения позиции или спасения ферзя, иначе бы сделали это давным-давно.

Мы сами себя загнали в безнадежный тупик.

Но озвученная интрига остается...

PS: не хотелось это писать, но... по здравому разумению выход из тупика - только новая БОЛЬШАЯ война, когда всем станет не до МН17.

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Автор
Вадим ЛукашевичВадим Лукашевич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Вадима Лукашевича
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Останній варіант неможливий ще і через жадібність, руйнування міфу "пуйла-мачо". А крім того, наступного разу за таку справу ніхто не візьметься.
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Локоть Саша
Локоть Саша
Вот так, стоила ли эта украинофбская истерика с оккупацией Крыма и части Донбасса всех этих потерь: как людских для всех сторон, так и имиджевых для рф, если главная цель рассейской агрессии не достигнута - Украина, как государство, не уничтожена, наоборот она еще больше отдалилась от ымперии и спонсора мирового терроризма рф... Я у вас спрашиваю, кремляди!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Локоть Саша, А ты считаешь что США и страны ЕС к вам иначе относятся? У тебя мания величия. То что они говорят на телеэкраны это одно, а то что они думают о вас на самом деле это совсем другое. Вас просто используют как рычаг давления на Россию, но безуспешно и все больше стран начинает это понимать и отворачиваться от вас.
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Локоть Саша
Локоть Саша
Яворский Сергей, кто, кроме путиноидов так считает как ты? Ну назови....
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Боинг сбили ВСУ. Есть неопровержимые доказательства, а не всякий бред из соцсетей.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Manfred Anry, Всему своё время. Надо бить наверняка.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Яворский Сергей, А указать адрес этих доказательств могете. Вы их лично держали в руках и читали. Покажите всем людям.
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