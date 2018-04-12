В "Звездных войнах" нашли связь с терактами 11 сентября

Канадская писательница Маргарет Этвуд заявила, что первый фильм серии "Звездные войны" вдохновил террористов на совершение терактов 11 сентября 2001 года в США.

Как она пояснила в интервью Variety, в 2000 году в Дании была поставлена опера по ее антиутопическому роману "Рассказ служанки". Она начиналась с того, что зрителям демонстрировали кадры со взрывами различных объектов, среди которых оказались башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, передает "Лента.ру".

"Но к тому времени их еще не взорвали", – добавила Этвуд.

"Не переживайте, они [террористы] взяли эту идею не из моей оперы. Они вдохновились "Звездными войнами". Помните первый фильм? Два парня влетают на самолетах внутрь чего-то и подрывают это", – заявила писательница.

По ее словам, единственная разница между фантастической лентой и терактами заключается в том, что персонажам "Звездных войн" удалось выжить после нападения.

Как известно, 11 сентября 2001 года боевики террористической организации "Аль-Каида" угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания.

В результате атаки погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США забили тревогу из-за угрозы повторения 11 сентября.