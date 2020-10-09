В жилом квартале Бейрута произошел мощный взрыв. Видео и фото

В столице Ливана Бейруте взорвался резервуар с горючим возле пекарни, что вызвало пожар.

Об этом сообщила Daily Star. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Военные и службы экстренной помощи начали эвакуировать людей из близлежащих зданий. Добровольцы присоединились к поискам под завалами возможных жертв.

Генеральный секретарь Ливанского Красного Креста Джордж Киттана сообщил, что в результате взрыва погибли три человека, около 50 человек получили ранения.

"Два тела и несколько раненых были доставлены в больницу Аль-Макасид в результате взрыва топливного бака, который загорелся сегодня вечером", – заявил Киттана Национальному информационному агентству.

Позже стало известно еще об одном погибшем.

Жители района Тавик-Джиде сообщили, что услышали громкие крики, за которыми последовал взрыв и сотрясение зданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.