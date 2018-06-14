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В закрытом конверте: Путину передали письмо от Ким Чен Ына

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Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как пишет "РИА Новости", запечатанный большой конверт передали лично в руки российскому лидеру.

"Прежде всего я имею честь и с собственной почтительностью передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в ваш адрес", — заявил Ким Ен Нам.

В ответ Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом.

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По его словам, это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), либо согласовать отдельно по линии МИД.

"Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", — заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

По результатам переговоров они подписали соглашение.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Северная Корея
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