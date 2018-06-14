В закрытом конверте: Путину передали письмо от Ким Чен Ына

Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как пишет "РИА Новости", запечатанный большой конверт передали лично в руки российскому лидеру.

"Прежде всего я имею честь и с собственной почтительностью передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в ваш адрес", — заявил Ким Ен Нам.

В ответ Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом.

По его словам, это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), либо согласовать отдельно по линии МИД.

"Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", — заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

По результатам переговоров они подписали соглашение.