В Южную Корею вернулся коронавирус: власти заявили о второй волне

На выходных власти Южной Кореи отметили рекордные показатели новых случаев заболеваемости COVID-19.

Как сообщил Pulse, с конца мая в стране ежедневно регистрировали от 30 до 60 новых больных. В субботу их количество достигло 67-ми человек, что стало трехнедельным рекордом.

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в столице страны Сеуле и его окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия в стране может продлиться до осени.

Правительство Кореи добавило к списку источников с высокой степенью риска четыре новых – продавцы “от двери к двери”, логистические центры, крупные частные академии и заведения общественного питания. Для них ввели строгий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, угрожая в случае нарушений штрафом в 3 миллиона вон (2472 доллара США).

Именно эти места в последнее время стали новыми горячими точками распространения вируса в стране. Количество случаев заражения, связанных с продажей товаров "от двери к двери" в настоящее время достигло 194. Около 17 случаев было выявлено в логистическом центре кондитерских изделий Lotte в Уйване, провинция Кенгги.

Администрация Сеула выступила с предупреждением о том, что в столице может быть вновь введен режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или же число больничных коек будет заполнено на 70% и более.

Тэджон в южной провинции Чхунчхон добавил в воскресенье 10 новых заболевших, что побудило город усилить меры по социальному дистанцированию всего через 45 дней после смягчения карантина. Девять из 17 крупных городов и провинций страны сообщили о новых случаях COVID-19.

По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и безопасности, более 42 процентов всех заболевших коронавирусом в Корее – это люди в возрасте 50 лет и старше.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 произойдет с вероятностью в 70%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.