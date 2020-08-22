В Южном Судане разбился самолет: выжил только один человек. Фото и видео

В субботу, 22 августа, в Южном Судане после взлета из аэропорта Джуба потерпел крушение грузовой самолет Антонов Ан-26, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек и 1 выжил.

Как сообщает агенство Синьхуа, выживший в инциденте пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Согласно тому, что я видел, один человек был спасен после крика от боли и был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество достигло 17", – рассказал СМИ очевидец трагедии.

Сообщается, что самолет, принадлежащий South West Aviation, разбился недалеко от жилого района в Джубе.

Информацию об авиакатастрофе уже подтвердил директор аэропорта в Джубе Кур Куол. По его словам, самолет направлялся в Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату сотрудникам организации, и разбился в 9 утра.

В результате авиакатастрофы в Судане выжил один человек. Twitter Shafiq Municipality

Он сообщил, что на данный момент авиационные власти расследуют причину аварии. При этом у властей аэропорта пока нет точного числа погибших и выживших, добавив, что они смогут предоставить подробную информацию, как только официальные лица установят четкую информацию.

Информацию об авиакрушении, а также фото и видео трагедии, распространили в Twitter.

Источник видео Twitter Breaking Aviation News & Videos

В Южном Судане разбился грузовой самолет. Twitter Shafiq Municipality

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек. Twitter Breaking Aviation News & Videos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы, после чего раскололся напополам.

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