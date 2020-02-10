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11 февраля • обновлено в 01:43
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Умерла от лейкемии в 7 лет: в Южной Корее женщина "встретилась" с погибшей дочерью. Нашумевшее видео

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В Южной Корее с помощью виртуальной реальности женщина смогла "встретиться" с погибшей в 2016 году дочерью.

Соответствующий эпизод показали на корейском телевидении в передаче "Meeting You" ("Я встретила тебя"), пишет AJU Business Daily (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Участие в программе приняла Джан Джи-Сун. Ее дочь скончалась от лейкемии. Девочке, которую звали Найон, было всего 7 лет.

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Кореянка встретилась с погибшей дочерью

Кореянка встретилась с погибшей дочерью

Скрин видео

Для женщины это стало тяжелым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а ее прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.

Инженеры и разработчики виртуальной реальности "оживили" девочку. Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воспроизвести ребенка.

Джан Джи-Сун смогла поговорить с ней, подержать за руку, отметить ее день рождения с зажженными свечами на торте.

Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. "Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон", – добавила она.

Отметим: ролик, опубликованный 6 февраля, спустя четыре дня собрал более 8,7 миллионов просмотров.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Алнесс (Шотландия) двухлетняя девочка перестала расти из-за болезни, которую доктора не смогли диагностировать.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Южная Корея
Теги
шоу дети смерть видео рак
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