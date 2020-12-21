В Южной Корее зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

В Южной Корее на утро понедельника, 21 декабря, зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии – 24 умерших.

Как пишет Reuters, по этой причине власти столицы страны Сеула, провинции Кенги и города Инчхон ввели беспрецедентные карантинные ограничения. Они будут действовать с 23 декабря по 3 января.

Согласно новым правилам, во время рождественских и новогодних праздников на указанных территориях запрещены собрания более четырех человек. Ограничения распространяются на все мероприятия, кроме похорон и свадеб (на данный момент запрещены собрания более девяти человек).

Сделано это вопреки противодействию национального правительства Южной Кореи введению строго карантина в стране, пишет агентство.

По словам исполняющего обязанности мэра Сеула Со Чжон Хепа, жесткие ограничения – это "последний шанс" остановить распространение коронавирусной инфекции.

В Сеуле, Инчхоне и провинции Кенги проживает около половины 51-миллионного населения Южной Кореи.

По данным американского института Джона Хопкинса, по состоянию на 21 декабря, в стране с начала пандемии заразился коронавирусом 50 591 человек, умерло 698.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 13 человек. Это вызвало панику у населения. Всего прививку от гриппа сделали 13 млн жителей страны.

По информации местных медиков, результаты вскрытия и проведенные анализы не обнаружили связи между летальными исходами и вакциной. Однако общественное доверие к программе вакцинации было подорвано, а корейская ассоциация медиков призвала прекратить ее до выяснения обстоятельств смерти.