В Южной Корее взорвалось и загорелось судно с россиянами: жуткие видео ЧП

В порту Ульсан (Южная Корея) в субботу, 28 сентября, произошел взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты.

Среди членов экипажа есть граждане России и Филиппин. Предварительно известно о девяти пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел около 10:51 по местному времени. В момент ЧП на борту корабля находились 25 членов экипажа, они были эвакуированы.

Скрин видео

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту второго судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется. По данным журналистов, Stolt Groenland находился на ремонте.

🔥 Пожар произошел на судне в Южной Корее. На борту находились россияне, пишут местные СМИ.



Во время инцидента там находилось 25 членов экипажа, все они эвакуированы. Известно о девяти пострадавших, состояние одного из них — тяжелое. pic.twitter.com/JoKPnFqJjg — Телеканал 360° (@360tv) September 28, 2019

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Норвегии из порта Брейвика в городе Тромсе людей эвакуировали из-за масштабного пожара на российском траулере "Бухта Наездник". 12 человек обратились за медицинской помощью после ЧП.

В результате потушить огонь не удалось и российский корабль затонул. Момент попал на видео.

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