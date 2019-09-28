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28 сентября • обновлено в 11:14
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В Южной Корее взорвалось и загорелось судно с россиянами: жуткие видео ЧП

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В порту Ульсан (Южная Корея) в субботу, 28 сентября, произошел взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты.

Среди членов экипажа есть граждане России и Филиппин. Предварительно известно о девяти пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел около 10:51 по местному времени. В момент ЧП на борту корабля находились 25 членов экипажа, они были эвакуированы.

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В Южной Корее взорвалось и загорелось судно с россиянами: жуткие видео ЧП

Скрин видео

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту второго судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно.

Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется. По данным журналистов, Stolt Groenland находился на ремонте.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Норвегии из порта Брейвика в городе Тромсе людей эвакуировали из-за масштабного пожара на российском траулере "Бухта Наездник". 12 человек обратились за медицинской помощью после ЧП.

В результате потушить огонь не удалось и российский корабль затонул. Момент попал на видео.

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Место
Южная Корея
Теги
Новости России пожар взрыв видео
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Наверняка там есть х_охлы...
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70rus xxx
70rus xxx
"Судно с россиянами"...Филиппинцев уже за людей не считаете?
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