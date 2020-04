В Южной Корее в масштабном пожаре погибли более 30 человек: подробности и фото

В городе Инчхон в Южной Корее 29 апреля разгорелся масштабный пожар на строительной площадке. В результате погибли не менее 38 человек, еще 10 получили травмы.

ЧП произошло на территории склада около 13:30 по местному времени, передает Yonhap. Пожарным удалось потушить пламя, бушевавшее несколько часов, лишь в 18:42 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На момент возгорания там находились по меньшей мере 78 человек, местонахождение большинства из которых до сих пор неизвестно. Не исключено, что количество жертв возрастет.

В Инчхоне располагается компания SK hynix Inc., второй по величине производитель чипов DRAM в мире, а также большое количество складов розничной торговли.

По предварительной версии, пожар был вызван взрывом газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей. На складе в день пожара якобы проводили работы с уретаном, горючим химическим веществом, используемым для изоляционных работ. Предварительно, рабочие устанавливали лифт.

Часть людей могла погибнуть из-за давки. "Похоже, что огонь распространился слишком быстро, и жертвы вообще не имели возможности эвакуироваться", – заявили пожарные.

Президент Мун Чжэ Ин приказал правительству Южной Кореи провести поисково-спасательные работы, мобилизовав все доступные ресурсы.

#BREAKING: 36 people have died after a huge fire at a warehouse construction site in Icheon, South Korea.



President Moon Jae-in have ordered the government to spare no effort for the search and rescue operation by mobilising all available resources. pic.twitter.com/qeJjklpxRa — BreakingNAgency (@BreakingNAgency) April 29, 2020

#UPDATE The death toll now stands at 38 and is still climbing after a fire broke out at a warehouse construction site in Icheon, Republic of Korea, on Wednesday, Yonhap reported.



Latest information: https://t.co/hEUIlQP0tU pic.twitter.com/ozgTpAVMIA — CGTN (@CGTNOfficial) April 29, 2020

A fire at a construction site in #SouthKorea killed at least 25 people and injured another seven on Wednesday.

All of the victims were construction workers who had been building a warehouse in the city of #Icheon, about 80 kilometres southeast of #Seoul. https://t.co/J5jkExEfaL pic.twitter.com/JtlJHGuZQf — Atlantide (@Atlantide4world) April 29, 2020

