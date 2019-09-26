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27 сентября • обновлено в 19:51
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В Южной Корее сделали аборт не той пациентке

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В Сеуле (Южная Корея) женщине по ошибке сделали аборт после того, как перепутали ее с другой пациенткой.

Об этом сообщает The Korean Herald. Женщина была на шестой неделе беременности. В клинику пришла на плановый осмотр.

Ей прописали уколы и направили в процедурную. Находившиеся там доктор и медсестра решили, что женщина пришла на аборт. Они не уточнили личность пациентки, вкололи ей анестетик и провели процедуру.

В Южной Корее сделали аборт не той пациентке

В Южной Корее сделали аборт не той пациентке

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На следующий день женщина вернулась в клинику с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию. На медсестру и доктора, которые провели процедуру, завели дело по статье о халатности. Вскоре оно будет передано в прокуратуру.

Как писал OBOZREVATEL, губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписал закон, который запрещает делать аборты.

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Место
Южная Корея Сеул
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Божевіля!!!!
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