В Сеуле (Южная Корея) женщине по ошибке сделали аборт после того, как перепутали ее с другой пациенткой.

Об этом сообщает The Korean Herald. Женщина была на шестой неделе беременности. В клинику пришла на плановый осмотр.

Ей прописали уколы и направили в процедурную. Находившиеся там доктор и медсестра решили, что женщина пришла на аборт. Они не уточнили личность пациентки, вкололи ей анестетик и провели процедуру.

В Южной Корее сделали аборт не той пациентке

На следующий день женщина вернулась в клинику с жалобами на кровотечение. Только тогда она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию. На медсестру и доктора, которые провели процедуру, завели дело по статье о халатности. Вскоре оно будет передано в прокуратуру.

Как писал OBOZREVATEL, губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписал закон, который запрещает делать аборты.

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