Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вокруг ухудшение самочувствия которого в последнее время ходит множество слухов, жив и здоров.
Об этом сообщил помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин. Его слова цитирует Fox News.
"Ким Чен Ун жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено", – сказал он.
Ким Чен Ын
dw.com
При этом другие источники в Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор, вероятно, не умер, но восстанавливается после сложной операции.
А один из собеседников издания подчеркнул, что слухи о смерти Ким Чен Ына появлялись и ранее, когда он просто обращался за медицинской помощью.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Недавно японское СМИ Shukan Gendai написало, что диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
Японские СМИ заявили, якобы врач, проводивший операцию на сердце лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, не сумел закончить хирургические манипуляции в установленные сроки. Это якобы и стало возможной причиной предсмертного состояния северокорейского диктатора.
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