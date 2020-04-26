Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вокруг ухудшение самочувствия которого в последнее время ходит множество слухов, жив и здоров.

Об этом сообщил помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин. Его слова цитирует Fox News.

"Ким Чен Ун жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено", – сказал он.

Ким Чен Ын dw.com

При этом другие источники в Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор, вероятно, не умер, но восстанавливается после сложной операции.

А один из собеседников издания подчеркнул, что слухи о смерти Ким Чен Ына появлялись и ранее, когда он просто обращался за медицинской помощью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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