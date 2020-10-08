В Южной Корее пожар превратил 33-этажную жилую высотку в пылающий факел: 49 пострадавших. Фото и видео ЧП

В южнокорейском городе Ульсан в четверг, 8 октября, в 33-этажном жилом коммерческом доме Samhwan произошел масштабный пожар.

Возгорание началось на 12-м этаже в жилом доме, после чего огонь распространился на все здание. Этому способствовал сильный ветер, пишет SAOstar (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

После того как огонь добрался до 30-го этажа, потушить пожар стало невозможно. При этом пожарные все же пытаются ликвидировать огонь, а также выясняют причины возгорания.

Сотни людей были эвакуированы. Пока известно о 49 пострадавших, их госпитализировали.

Издание отмечает, что с 1 по 3 этажи находится торговый центр, а с 4 по 33 этажи – квартиры, в которых проживали 127 семей.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı https://t.co/6TK4aIX7UT pic.twitter.com/eeuO96mgDV — Akşam Gazetesi (@Aksam) October 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в южнокорейском городе Инчхон 29 апреля разгорелся масштабный пожар на строительной площадке. В результате погибли не менее 38 человек, еще 10 получили травмы.