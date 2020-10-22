В Южной Корее началась паника из-за смертей после вакцинации от гриппа

В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 13 человек. Это вызвало панические настроения у населения, однако власти пытаются успокоить своих граждан.

Профессор медицины Ким Чжун Кон отметил, что результаты вскрытия и проведенные анализы пока не обнаружили связи между летальными исходами и вакциной, пишет ВВС.

Несмотря на это, общественное доверие к программе вакцинации подорвано, а корейская ассоциация медиков призвала прекратить ее до выяснения обстоятельств смерти.

Всего в стране прививку от гриппа сделали 13 миллионов человек.

Среди умерших – 17-летний парень, остальные – пожилые люди, у которых были сопутствующие заболевания.

Министр здравоохранения Пак Нин Ху отметил, что программа приостановлена не будет. При этом он заверил, что вакцину проверят еще раз, начиная с процесса производства.

До этого программу вакцинации приостанавливали на три недели, когда выяснилось, что около 5 млн доз препарата хранились при комнатной температуре, а не в холодильниках. Вся партия была отозвана.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут спрогнозировал появление в Украине в этом сезоне новых вирусов гриппа.