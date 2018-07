В Южной Африке впервые за 10 лет выпал снег: появились фото и видео аномалии

В Южной Африке в начале июля выпал снег. Произошла погодная аномалия в окрестностях Кедровых гор.

Местные жители были шокированы увиденным. Последний раз снег в регионе выпадал около десяти лет назад.

Власти были вынуждены временно закрыть движение транспорта на некоторых горных перевалах. При этом на выходных жителям Кейптауна и других южноафриканских населенных пунктов обещают до 50 сантиметров снега.

Aye, I believe its currently passing over the Cape area of South Africa at present and heading (slowly) this way! https://t.co/9UCf1frzWL