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В Южной Африке впервые за 10 лет выпал снег: появились фото и видео аномалии

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В Южной Африке в начале июля выпал снег. Произошла погодная аномалия в окрестностях Кедровых гор.

Местные жители были шокированы увиденным. Последний раз снег в регионе выпадал около десяти лет назад.

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Власти были вынуждены временно закрыть движение транспорта на некоторых горных перевалах. При этом на выходных жителям Кейптауна и других южноафриканских населенных пунктов обещают до 50 сантиметров снега.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине Карпаты "замело" снегом.

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