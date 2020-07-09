В Южной Африке от COVID-19 умерла королева

В Южной Африке в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончалась королева Нолоизо Сандиле.

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Как сообщает ВВС, она представляла одну из монарших семей региона.

Вице-президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что она была "оплотом традиционных ценностей, принципиальным лидером, которая вдохновляла свой народ".

Он добавил, что Сандиле сыграла значительную роль в развитии своего королевства в Восточном Кейпе.

Издание поясняет, что в Южной Африке есть семь официально признанных монархов, которые представляют различные этнические кланы и группы. Королева Нолоизо, сестра нынешнего монарха Зулу, короля Гудвила Звелитини, была регентом королевской семьи своего клана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 71-летний принц Чарльза в Великобритании переболел коронавирусом.