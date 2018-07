Пассажирский самолет потерпел крушение в ЮАР в Уондербуме 10 июля.

Согласно информации AFP, в результате катастрофы пострадали не менее 20 человек. Информации о погибших пока нет. Один из пострадавших - в критическом состоянии.

BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.

