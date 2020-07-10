В Японии запретили кричать и петь из-за коронавируса.

Посетителям парков развлечений в Японии запретили кричать при катании на американских горках, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.

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В то же время футбольным фанатам, которых допускают на стадионы в ограниченном количестве, рекомендовали не петь, поддерживая свои команды, пишет The Guardian.

На американских горках японцев обязали носить маски, посетителей призвали "держать свои крики внутри". За нарушение этих правил наказание не предусмотрено. Отмечается, что некоторые клиенты были недовольны ограничением.

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