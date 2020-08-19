В Японии заговорили о третьей и четвертой волнах коронавируса

Сотрудники научного общества инфекционистов Японии заявили, что страна и Токио сейчас переживают пик второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом специалисты говорили на научном съезде в среду, 19 августа, сообщил телеканал NHK. По мнению ученых, также возможна и третья волна заболевания.

"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", – отметил председатель общества Кадзухиро Татэды.

По последним данным, в Японии выявлено около 58,5 тысячи случаев коронавируса. Скончались с начала пандемии 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.

Отметим, послеотносительного затишья в странах Западной Европы наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования коронавирусом, что, по мнению эпидемиологов, свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии. Меньше всего – в самой пострадавшей от эпидемии стране – в Италии.

Вместе с тем, как рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина, количество больных коронавирусом в Украине будет расти, осенью микс COVID -19 и сезонного гриппа может вызвать "девятый вал" заболеваемости. По ее мнению, в Украине будет третья и четвертая волна заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Азии столкнулись со второй волной пандемии коронавируса (COVID-19) и для сдерживания распространения болезни готовятся ввести новый карантин.