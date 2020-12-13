В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Карина Бондаренко Мир 23:26, 13.12.2020

В японской префектуре Сига 13 декабря зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа. Чтобы остановить распространение, в хозяйстве будут уничтожены более 11 тысяч кур.

Как сообщает агентство Kyodo, накануне в поселке Хиагасиоми на ферме нашли около 50 погибших животных. Анализы подтвердили у них наличие птичьего гриппа.

В результате инцидента ввели запрет на перемещение кур и яиц в трехкилометровой зоне вокруг фермы. Отмечается, что с начала 2020 года вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах. С начала ноября в Японии уничтожили 2 млн кур.

Префектура Сига в Японии.
Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Индии зафиксировали вспышку загадочной болезни, из-за которой только за выходные, 6 и 7 декабря, были госпитализированы более 140 человек.

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Мир

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