В Японии врачи достали 4-сантиметрового червя из горла девушки
В Японии врачи изъяли из горла 25-летней девушки 4-сантиметрового червя.
Девушка обратилась в Международную клинику имени святого Луки в Токио с жалобами на боль и саднения с правой стороны горла, которые она испытывала в течение пяти дней, рассказали ученые в The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Оказалось, что как раз пять дней назад пациентка ела сашими – традиционное японское блюдо из сырой рыбы, известное также как источник паразитарных инвазий (заражений) у человека.
Так, в правой небной миндалине девушки врачи обнаружили "черного подвижного червя" длиной в 38 миллиметров и диаметром в 1 миллиметр.
Анализ определил, что это была личинка редкого морского круглого червя Pseudoterranova azarasi из семейства Anisakidae на четвертой стадии развития.
Эти черви могут вызывать поражение желудочно-кишечного тракта, а новый случай является сравнительно нетипичным.
Ученые подчеркнули, что вместе с популярностью суши и сашими во всем мире растет и распространенность связанных с ними паразитарных инвазий. Врачи рекомендуют помнить об этом, когда пациент испытывает боль или дискомфорт в горле.
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