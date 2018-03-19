В Японии волк-робот защищает урожай местных фермеров

В течение 8 месяцев фермы вблизи города Кисаразу в Японии были домом для ужасающего робота-волка. Его создали не для того, чтобы пугать местных жителей: "Super Monster Wolf" (официальное название устройства) защищает посевы от диких животных.

Настоящие волки исчезли в Японии еще в XIX веке. Это произошло в результате государственной кампании по искоренению хищников: за каждого убитого волка правительство Мэйдзи выплачивало награду, пишет издание Realist.

Видео с "чудо-хищником" можно посмотреть в конце материала

На данный момент в Японии некоторые регионы страны переполнены оленями и дикими кабанами, пирующими на полях. Чтобы защитить сельскохозяйственные культуры и заменить уничтоженный вид, японцы создали роботизированного волка.

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Первое официальное испытание робота закончилось успешно: уже в апреле "Super Monster Wolf" начнут производить массово. Стоимость одного "волка" — $ 4840. Он работает на солнечной энергии и отпугивает кабанов неприятными "криками". В его репертуаре — 48 разных звуков, область слышимости которых — 1 км².

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