В Японии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

Японская медицинская компания Anges Inc. заявила о старте клинических испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.

Как сообщает The Japan Times, испытания будут проходить в городской университетской больнице Осаки и продлятся до 31 июля 2021 года. Также в компании рассчитывают до осени следующего года получить разрешение правительства на производство и продажу вакцины.

В рамках испытаний Anges поделит взрослых здоровых людей на две группы по 15 человек. Им будут дважды вводить вакцину с интервалом в две недели, но одна группа получит большую дозу, чем вторая.

Сама вакцина содержит в себе созданную искусственно кольцевую ДНК, вырабатывающую S-белки ("шипы", которыми обладает вирус, вызывающий COVID-19). При попадании в организм эта ДНК будет провоцировать вырабатывание антител к новому коронавирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, используемый миллионами людей с диабетом 2-го типа с 1950-х годов метформин в настоящее время показал эффект в укреплении иммунной системы и ослаблении воспаления, связанного, в том числе, с коронавирусной болезнью.