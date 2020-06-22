В Японии разработали тест для диагностики COVID-19 за 30 минут

Японские учены разработали новый быстрый тест на COVID-19, который позволяет выявлять вирус примерно за 30 минут без сложного оборудования и врачей-профессионалов.

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Разработка принадлежит объединенной группе исследователей из университетов Нихон, Гумма и Токийского медуниверситета. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новый метод основан на пробе слюны. В то же время его точность ничем не уступает широко распространенным в настоящее время анализам с помощью полимеразной цепной реакции.

Известно, что одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi намерена предложить использовать новые облегченные тесты прежде всего для проверки пассажиров, въезжающих в страну из-за рубежа.

Добавим, что по данным Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в Японии подтверждено 17 864 случая заражения коронавирусом, умерли 953 человека, тогда как 16 108 вылечились.

Статистика по коронавирусу в Японии (Worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL, японский врач Акихиро Сато назвал вторую волну коронавируса неизбежной. Во время нее, по его словам, больных будет значительно больше.