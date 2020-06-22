В Японии разработали тест для диагностики COVID-19 за 30 минут
Японские учены разработали новый быстрый тест на COVID-19, который позволяет выявлять вирус примерно за 30 минут без сложного оборудования и врачей-профессионалов.
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Разработка принадлежит объединенной группе исследователей из университетов Нихон, Гумма и Токийского медуниверситета. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что новый метод основан на пробе слюны. В то же время его точность ничем не уступает широко распространенным в настоящее время анализам с помощью полимеразной цепной реакции.
Известно, что одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi намерена предложить использовать новые облегченные тесты прежде всего для проверки пассажиров, въезжающих в страну из-за рубежа.
Добавим, что по данным Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в Японии подтверждено 17 864 случая заражения коронавирусом, умерли 953 человека, тогда как 16 108 вылечились.
Как сообщал OBOZREVATEL, японский врач Акихиро Сато назвал вторую волну коронавируса неизбежной. Во время нее, по его словам, больных будет значительно больше.