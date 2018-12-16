В Японии прогремел мощный взрыв: более 40 раненых

В результате взрыва в баре на севере Японии более 40 человек получили ранения.

Об этом, со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo, пишет издание Reuters, отметив, что один из раненных находится в критическом состоянии.

"Более 40 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в баре в Саппоро на севере Японии", - говорится в сообщении.

Что стало причиной взрыва, который привел к обрушению ряда зданий, пока неизвестно, но очевидцы утверждают, что на месте ЧП пахло газом.

Взрыв в баре в Саппоро Kyodo/Reuters

Взрыв в баре в Саппоро Kyodo/Reuters

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажном жилом доме в г. Фастов Киевской области утром 14 декабря раздался взрыв, вследствие чего произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. Спасатели под завалами нашли тела двух людей. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.